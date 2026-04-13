I concetti selvaggi di Venere e Terra di Hyundai rivelati completamente

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Non molto tempo fa, vi abbiamo mostrato alcune immagini teaser delle nuove concept car di Hyundai, Earth e Venus, anticipando un profilo di design radicalmente nuovo per l'azienda.

Ora, Hyundai ha completamente svelato questi due nuovi e sorprendenti concept di veicoli elettrici, e sono il più lontano possibile dai modelli Ioniq odierni.

Presentato prima del Salone dell'Auto di Pechino, la coppia segna un cambiamento importante nel design per il futuro elettrico di Hyundai, abbandonando il familiare aspetto pixel-light a favore di un approccio molto più pulito e scultoreo.

La Venus è un elegante ibrido hatch/berlina in stile fastback, con una sagoma drammatica a curva unica, rifinita oro e ricca di dettagli futuristici come un tetto in vetro e un interno minimalista e ricco di schermi.

La Terra, invece, va nella direzione opposta - un SUV massiccio e angolato con dettagli robusti come piastre antiparapatte e dettagli esposti, abbinato a una cabina sorprendentemente morbida, simile a un salotto, dotato di cosiddetti sedili "air-hug".

Entrambe le auto fanno parte della spinta di Hyundai in Cina con una gamma Ioniq più localizzata, adottando persino nomi basati su pianeti invece dei numeri. Non ci sono ancora dettagli tecnici, né alcuna notizia sul fatto che Venere e la Terra e i rispettivi profili entreranno in una selezione più globale.

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