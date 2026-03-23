I conservatori di Merz vincono un voto chiave per lo stato tedesco, ma l'estrema destra prende slancio
La CDU conquista la Renania-Palatinato mentre l'AfD registra guadagni record.
Friedrich Merz ha ottenuto una vittoria regionale cruciale poiché il suo partito conservatore, l'Unione Cristiano-Democratica (CDU), ha vinto le elezioni statali in Renania-Palatinato.
La CDU ha guidato il voto con circa il 31%, permettendole di prendere il controllo del governo statale dopo 35 anni di governo socialdemocratico. Il risultato offre un impulso politico a Merz a livello nazionale.
Tuttavia, il momento più grande è arrivato dall'estrema destra Alternative for Germany, che ha più che raddoppiato la sua quota di voti fino a circa il 19,5%, la sua performance più forte di sempre nella Germania occidentale.
Il Partito Socialdemocratico subì una forte battuta d'arresto, con una quota di voti che scese a circa il 25,9%. Un risultato che aggrava una crisi in corso per il partito e potrebbe aumentare le tensioni all'interno del governo di coalizione federale.
Il candidato CDU Gordon Schnieder ha attribuito la vittoria a una campagna solida, mentre la leader dell'AfD Alice Weidel ha celebrato il risultato come un record di svolta.
Le elezioni fanno parte dell'"anno super-elettorale" tedesco, con diversi altri voti regionali in arrivo. Gli analisti avvertono che l'ascesa dell'AfD potrebbe complicare la governance, soprattutto mentre i partiti tradizionali continuano a sostenere un "firewall" di lunga data che impedisce la cooperazione con l'estrema destra.
Sebbene Merz possa celebrare la vittoria, il quadro più ampio indica un panorama politico frammentato, con una crescente pressione sia sul governo che sull'opposizione, poiché le preoccupazioni economiche e le crisi internazionali pesano sugli elettori.