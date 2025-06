I creatori di Pokémon annunciano il progetto Xbox ARPG Beast of Reincarnation

Chi avrebbe mai pensato che avremmo visto il nome Game Freak, lo studio di sviluppo dietro il franchise Pokémon di Nintendo, come uno degli annunci "World Premiere" alla conferenza Xbox di oggi. Giusto.

Ma sembra che gli sviluppatori dello studio non si dedichino solo all'espansione del longevo universo dei mostri tascabili, ma si stiano avventurando nel genere molto diverso dei giochi di ruolo d'azione. In Beast of Reincarnation controlliamo Emma The Sealer, una guerriera armata di katana accompagnata da un lupo bianco in quello che sembra essere un futuro distopico in cui l'umanità è sull'orlo dell'estinzione. Sembra che Emma sia l'unica in grado di trovare la Bestia della Reincarnazione, ucciderla e far ripartire così il mondo per gli umani.

Una premessa interessante e uno stile di combattimento che ricorda un po' Stellar Blade, il lungometraggio d'esordio di Shift Up. Vedremo se, oltre ad animare affascinanti creature da più di 20 anni, Game Freak ci sorprenderà con un gioco d'azione all'altezza. Beast of Reincarnation arriverà su Xbox Series (e presumibilmente su più piattaforme) nel 2026. Puoi dare un'occhiata qui sotto.