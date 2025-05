I creatori sono pronti a unire le forze di nuovo, 25 anni dopoCommandos

Commandos Potrebbe non essere tornato con la forza di un tempo, ma almeno il suo spirito è ancora vivo e ispira altri sviluppatori anche 27 anni dopo la sua uscita. Ora è il turno di Commandos Origins, sviluppato dallo studio tedesco Claymore Games, di brandire le armi del franchise, ma il gioco è nato e ha avuto il suo periodo di massimo splendore in Spagna alla fine degli anni '90. Il franchiseCommandos è stato per molti anni il videogioco spagnolo più importante a livello globale, e i suoi creatori di Pyro Studios sono stati pionieri nello sviluppo del fenomeno Internet ancora embrionale, anche se non era un letto di rose.

Dopo la seconda puntata di Commandos, Commandos 2: Men of Courage, i fondatori dello studio hanno deciso di prendere strade separate. Gonzo Suárez tentò la fortuna con Arvirago, sviluppando un progetto per due anni per Atari, fino a quando non fallì, mentre i fratelli Ignacio e Javier Pérez tentarono la fortuna con una società di provider di servizi Internet con Telefónica, che avrebbe poi portato alla creazione di Terra.

Da quei tempi e fino a poco tempo fa, i fratelli Pérez Dolset e Suárez non si erano più incontrati, fino a quando non hanno risolto le loro divergenze passate, e ora Ignacio Pérez Dolset e Gonzo Suárez hanno accettato un'intervista con i microfoni dell'OXO Museo del Videojuego, in cui hanno riconosciuto che ora, Dopo quasi 25 anni di distanza, hanno potuto unire nuovamente le forze per sviluppare "qualcosa di nuovo".

L'ampia intervista, che passa in rassegna l'intera traiettoria di entrambi gli sviluppatori nella creazione del franchise Commandos, può essere trovata qui sotto, ma è al minuto 1:28:10 quando l'intervistatore Santiago Bustamante (conduttore del programma Fallo de Sistema su Radio 3) solleva la possibilità di una riunione creativa di entrambi i veterani, E sebbene riconoscano che in questo momento è altamente improbabile, condividono una certa visione di ciò che potrebbero sperare di creare di nuovo insieme.

Gonzo Suárez: "Onestamente, sarebbe molto facile per noi fare qualcosa insieme, e potrebbe succedere".

Ignacio Pérez Dolset: "Ne sarei felice, eh? Un'altra cosa è che si presenta l'opportunità, che troviamo quel progetto che possiamo fare (...) Sono di nuovo in viaggio in questo momento".

Puoi trovare la storia completa di Commandos e l'ascesa e la caduta di Pyro Studios qui sotto.