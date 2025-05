I criminali in carriera ricominciano da capo nell'ultimo sguardo a The Bad Guys 2

HQ

Quando The Bad Guys è arrivato qualche anno fa, sembrava divertire e impressionare molti, tanto che Universal ha presto deciso di dare il via libera a un sequel, un film che DreamWorks è ora pronto a mostrare ai suoi fan.

Conosciuto semplicemente come The Bad Guys 2, il sequel animato vedrà il ritorno dei criminali in carriera e dei criminali preferiti dai fan, tranne che questa volta dalla parte giusta della vita? Sì, la banda ha appeso al chiodo i suoi modi cattivi e sta cercando di farcela nella vita come una persona normale, cosa che si sta rivelando impegnativa considerando il loro passato macchiato e il fatto che qualcuno sta cercando di incastrarli ancora una volta come maestri criminali...

Il film debutterà il 1° agosto (The Bad Guys 2 vedrà ancora una volta la partecipazione di un cast stellare, tra cui Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Anthony Ramos, Awkwafina, Danielle Brooks, Maria Baklova, Natasha Lyonne, Zazie Beetz, Richard Ayoade, Alex Borstein e Lilly Singh. Il film è stato co-diretto da Pierre Perifel e JP Sans, e puoi vedere un assaggio di ciò che offrirà nel suo trailer qui sotto, oltre alla sua sinossi ufficiale.

"Nel nuovo capitolo ricco di azione dell'acclamata commedia di successo della DreamWorks Animation su una ciurma di fuorilegge animali, i nostri Cattivi ora riformati stanno cercando (molto, molto duramente) di essere buoni, ma invece si ritrovano dirottati in una rapina ad alto rischio in giro per il mondo, architettati da una nuova squadra di criminali che non si aspettavano: le Bad Girls."