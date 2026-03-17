I dazi statunitensi sono costati ai produttori automobilistici più di 35 miliardi di dollari

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È abbastanza chiaro che i dazi dell'amministrazione Trump abbiano causato miliardi ai produttori in generale, ma sembra aver colpito in particolare i produttori automobilistici. Un nuovo rapporto suggerisce che questi dazi hanno già causato al settore automobilistico globale decine di miliardi di dollari. Secondo i dati del settore, le case automobilistiche hanno assorbito più di 35 miliardi di dollari in spese legate ai dazi.

I dati provengono da un rapporto di Automotive News che esamina i rapporti finanziari dei principali produttori. L'analisi stima che i dazi su veicoli, parti e materie prime abbiano complessivamente aggiunto almeno 35,4 miliardi di dollari di costi in tutto il settore nell'ultimo anno circa.

Toyota sembra essere stata la più colpita, con una previsione di circa 9,1 miliardi di dollari di spese legate ai dazi per l'anno fiscale 2026. Nel frattempo, General Motors, Ford e Stellantis hanno riportato insieme circa 6,5 miliardi di dollari di costi aggiuntivi solo nel 2025.

L'impatto va ben oltre quelle aziende. Altri produttori globali - tra cui BMW, Honda, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru e Volkswagen - hanno entrambi riportato o previsto costi tariffari superiori a 1 miliardo di dollari. La portata delle perdite riflette quanto sia diventata interconnessa la catena di approvvigionamento automobilistica globale.