I deepfake inondano gli annunci politici di Facebook, trasformando la piattaforma in una miniera d'oro per i truffatori

Lo spazio pubblicitario politico di Facebook è sempre più un parco giochi per truffe deepfake e contenuti ingannevoli, con alcuni dei principali inserzionisti della piattaforma che fabbricano video di politici statunitensi che promettono pagamenti governativi inesistenti.

Quest'estate, i video alterati dell'addetta stampa della Casa Bianca Karoline Leavitt affermavano che gli americani potevano richiedere assegni di sollievo da 5.000 dollari, reindirizzando gli utenti a un sito chiamato Get Covered Today. Video falsi simili ritraevano i senatori Elizabeth Warren e Bernie Sanders che facevano promesse identiche. "Questo non è un espediente", affermava l'imitazione di Warren, anche se in realtà lo era.

Secondo una nuova analisi del Tech Transparency Project (tramite il New York Times), 63 inserzionisti che utilizzano tali tattiche ingannevoli rappresentano circa uno su cinque dei primi 300 spender di annunci politici di Facebook.

Insieme, hanno pubblicato quasi 150.000 annunci, spendendo quasi 49 milioni di dollari negli ultimi sette anni. Sebbene molti di questi account siano stati sospesi, più della metà ha continuato a pubblicare nuovi annunci fino a questa settimana.

"L'unica cosa peggiore di questi video deepfake AI utilizzati per truffare gli americani è il fatto che Meta guadagna decine di milioni di dollari da quegli annunci truffa", ha detto la senatrice Warren, chiedendo protezioni più severe per i consumatori online.

Meta, che possiede Facebook, vieta gli annunci che si spacciano per funzionari o impiegano pratiche ingannevoli, affermando di far rispettare queste regole "vigorosamente" e promettendo investimenti in difese tecniche. Tuttavia, i critici affermano che l'applicazione dell'azienda è lenta, in gran parte automatizzata e reattiva, e si affida agli utenti o ai ricercatori per segnalare le truffe.

L'ascesa degli strumenti di intelligenza artificiale ha reso più facile la creazione di annunci ingannevoli e le piattaforme di social media sono ora il vettore principale per le frodi online, superando le truffe telefoniche o di testo. Le autorità di regolamentazione federali e i governi, tra cui Singapore, stanno facendo pressioni su Meta per reprimere, minacciando multe se la piattaforma non agisce.

Poiché le entrate pubblicitarie di Meta si avvicinano ai 160 miliardi di dollari all'anno, l'analisi del Tech Transparency Project suggerisce che il profitto a breve termine spesso ha la precedenza sull'integrità della piattaforma e sulla sicurezza degli utenti.

"Il pendolo si è spostato verso considerazioni più a breve termine sui ricavi rispetto alla salute a lungo termine della piattaforma", ha dichiarato Rob Leathern, ex dipendente di Meta ed esperto di fiducia online. "Forse a un certo punto deve oscillare dall'altra parte".