I Democratici della Camera pubblicano un nuovo lotto di foto della tenuta di Epstein con Trump e altri

I Democratici della Camera della Commissione di Supervisione hanno pubblicato una nuova serie di fotografie provenienti dall'eredità del condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein, parte di una revisione di quasi 100.000 immagini ottenute dalla commissione. La pubblicazione iniziale includeva 19 foto, seguite successivamente da circa altre 70.

Le immagini mostrano Epstein con o vicino a una serie di figure di alto profilo, tra cui Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Woody Allen, Richard Branson e Andrew Mountbatten-Windsor (ex Principe Andrea). I democratici hanno descritto le foto come "inquietanti" e hanno detto che sollevano domande senza risposta sulle relazioni di Epstein con questi potenti individui. Le foto sono state diffuse in gran parte senza didascalie o contesto.

Rilascia tutti i fascicoli governativi relativi a Epstein entro il 19 dicembre

La Casa Bianca e i repubblicani della Camera hanno accusato i democratici di "selezione a scelta" politica, insistendo che le immagini non mostrano prove di illeciti e sostenendo che la liberazione sfrutta i sopravvissuti a fini di partito. I funzionari dell'amministrazione Trump hanno ribadito che Trump aveva interrotto i rapporti con Epstein anni prima del suo arresto.

Alcune immagini raffigurano le proprietà di Epstein, oggetti di novità che fanno riferimento a Trump e spazi personali come bagni e camere da letto. Altri mostrano Epstein accanto a figure successivamente condannate o accusate in casi correlati, come Ghislaine Maxwell, che sta scontando una pena di 20 anni per traffico sessuale.

Il Congresso ha approvato il mese scorso una legge che obbliga il Dipartimento di Giustizia a pubblicare tutti i fascicoli governativi relativi a Epstein entro il 19 dicembre, e un giudice federale ha anche approvato la pubblicazione di materiali investigativi legati al caso Maxwell. I Democratici del Comitato hanno dichiarato che nelle prossime date saranno diffuse altre foto, promettendosi di proteggere l'identità dei sopravvissuti. Per le ultime foto, guarda i video qui sotto.