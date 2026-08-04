I fan del ciclismo sono arrabbiati con la TV francese per non aver trasmesso integralmente il Tour de France Femmes

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Il Tour de France Femmes si sta svolgendo in questo momento, con nove tappe programmate dal 1° al 9 agosto. Oggi martedì 4 agosto si è svolta la quarta tappa, una cronometro individuale tra Gevrey-Chambertin e Digione, ma i fan del ciclismo a Frace non hanno potuto guardarla per intero (perciò molti corridori non si sono presentati affatto in TV), perché France TV ha deciso di non trasmettere le tappe per intero, a differenza di quanto fanno con il Tour de France maschile. Solo i livelli 1, 5 e 9 saranno mostrati integralmente.

Questo ha portato molti tifosi arrabbiati a lasciare commenti sui social media, come riporta RMC Sport. A volte viene mostrato solo l'ultimo terzo della gara, il che fa perdere molti momenti importanti, e nel caso di una cronometro individuale, la maggior parte dei corridori non viene nemmeno mostrata perché aveva già finito quando è iniziata la trasmissione (63 corridori avevano già finito quando France 2 ha iniziato la trasmissione alle 23:50).

Marion Clignet, presidente dell'Unione Francese delle Cicliste, si è lamentata con Le Monde, dicendo che "Abbiamo perso momenti chiave, non ho nemmeno visto che Demi (Vollering) era caduta all'inizio della gara. Ed è un peccato che le piccole città che ospitano la gara non abbiano spazio in onda"