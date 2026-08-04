I fan del ciclismo sono arrabbiati con la TV francese per non aver trasmesso integralmente il Tour de France Femmes
Solo tre palchi saranno trasmessi integralmente sulla TV francese.
Il Tour de France Femmes si sta svolgendo in questo momento, con nove tappe programmate dal 1° al 9 agosto. Oggi martedì 4 agosto si è svolta la quarta tappa, una cronometro individuale tra Gevrey-Chambertin e Digione, ma i fan del ciclismo a Frace non hanno potuto guardarla per intero (perciò molti corridori non si sono presentati affatto in TV), perché France TV ha deciso di non trasmettere le tappe per intero, a differenza di quanto fanno con il Tour de France maschile. Solo i livelli 1, 5 e 9 saranno mostrati integralmente.
Questo ha portato molti tifosi arrabbiati a lasciare commenti sui social media, come riporta RMC Sport. A volte viene mostrato solo l'ultimo terzo della gara, il che fa perdere molti momenti importanti, e nel caso di una cronometro individuale, la maggior parte dei corridori non viene nemmeno mostrata perché aveva già finito quando è iniziata la trasmissione (63 corridori avevano già finito quando France 2 ha iniziato la trasmissione alle 23:50).
Marion Clignet, presidente dell'Unione Francese delle Cicliste, si è lamentata con Le Monde, dicendo che "Abbiamo perso momenti chiave, non ho nemmeno visto che Demi (Vollering) era caduta all'inizio della gara. Ed è un peccato che le piccole città che ospitano la gara non abbiano spazio in onda"