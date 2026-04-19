I fan di Elder Scrolls sono stanchi di aspettare un nuovo gioco, quindi ne hanno creati uno proprio, con tutta la stranezza di Morrowind

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Siamo ancora a qualche anno dal lancio di The Elder Scrolls VI, a immagino, e molti fan sono stanchi di riavviare Skyrim o di cercare voci sul prossimo RPG fantasy di Bethesda. Le persone di NerveLabs hanno deciso di crearne uno proprio, emulando il caos di The Elder Scrolls III: Morrowind con il loro nuovo gioco, The Lantern of the Laughless Saint.

Questo sviluppatore/editore ha attirato molta attenzione sui social media, e puoi vedere i loro video che spiegano il gioco sulla pagina Steam di The Lantern of the Laughless Saint qui. Come Tainted Grail: The Fall of Avalon, The Lantern of the Laughless Saint punta a essere un Scrolls, mentre tutti gli altri guardano a Soulslikes.

Presenta incantesimi che ti sparano a 5000 piedi d'altezza e poi ti permettono di cadere senza tanti complimenti verso la morte, nemici strani che combinano bestie selvagge, NPC che sembrano demoni paralizzati, borseggiamenti, scassinamenti di serrature, la libertà di uccidere chi vuoi e il gioco cooperativo. Sembra forse troppo bello per essere vero, eppure, con una tale richiesta per questo tipo di gioco, forse NerveLabs può riuscirci. The Lantern of the Laughless Saint è previsto per l'uscita in qualche momento di quest'anno.