I fan di PlayStation si infuriano per il nuovo focus multipiattaforma di Sony

L'era in cui i giochi erano esclusivi del loro formato è ora un concetto che vive sempre più di tempo in prestito. Microsoft ha allentato le redini e ha fatto un grande colpo con Forza Horizon 5 su PlayStation 5, che secondo quanto riferito è il gioco più venduto dell'anno per la piattaforma, e ad agosto è il momento di Gears of War: Reloaded che si unisce anche al roster di PS5, cosa che una volta era considerata completamente impensabile. Sony, d'altra parte, è stata più moderata riguardo ai propri marchi, ma ha lanciato Lego Horizon Adventures lo stesso giorno per PC, PlayStation e Switch. Qualcosa che ora potrebbe cambiare in quanto intende nominare una nuova posizione all'interno dell'azienda con un focus sulla multipiattaforma.

Un annuncio di lavoro è aperto per garantire un processo di lavoro in cui l'attenzione è rivolta alla responsabilità generale per altri formati al di fuori della sfera PlayStation - qualcosa che ha reso i fan più che moderatamente arrabbiati con X:

Giocatori di Playstation arrabbiati in coro...

I creatori di contenuti come Zuby_Tech hanno già preso posizione e hanno completamente abbandonato la loro attenzione su PlayStation, rimuovendo il formato dal loro profilo e concentrandosi sul PC in futuro. Questo ricorda la situazione che si è venuta a creare quando Microsoft e Xbox hanno espresso un allargamento verso i sistemi concorrenti dopo l'accordo con Activision Blizzard, dopo il quale diversi influencer Xbox hanno venduto le loro console in segno di protesta.

I buoni giochi per più piattaforme non possono essere male, giusto?