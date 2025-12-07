I fan hanno notato che Stranger Things: Season 5 Volume 1 ha un errore di gioco retrò

HQ

Se hai visto il primo lotto di episodi della quinta e ultima stagione Stranger Things, saprai che idiota... il delizioso Derek Turnbow non passa certo un momento piacevole a Hawkins. Il giovane diventa un punto focale degli ultimi obiettivi di Vecna e questo lo mette in grande pericolo, cosa che il resto della banda cerca di sovvertire.

Ma prima di scoprire tutto questo, possiamo scoprire qualcosa in più su Derek, incluso entrare nella sua camera da letto per scoprire che è un gamer con grande gusto. In una breve scena, vediamo Derek giocare a Ghosts 'N Goblins su NES, tranne che c'è un problema...

I fan del retro hanno notato (come riportato da Time Extension) che la versione del gioco a cui Derek sta giocando è in realtà la versione sbagliata. Lo schermo mostra la versione arcade originale e molto più bella a 16 bit, e non l'edizione NES 8 bit che chiaramente dovrebbe giocare. Un disastro assoluto. Un vero disastro. Il Duffer Brothers e Netflix dovrebbero vergognarsi...

Scherzi a parte, questo è un piccolo errore e i fan sono stati rapidi a farlo notare, tutto in un post dedicato a Threads dove si dice che gli "scrittori di Stranger Things semplicemente non se ne preoccupano più".

Hai colto l'errore quando hai visto la scena?