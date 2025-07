I fan sono furiosi: Ghost of Yōtei è solo Tsushima sotto mentite spoglie

HQ

Uno dei giochi PlayStation più attesi dell'anno è il seguito dell'acclamato Ghost of Tsushima. Ma dopo la rivelazione del gameplay di questa settimana, i fan sono preoccupati e, francamente, delusi. Gran parte della community ha l'impressione che il gioco assomigli a un semplice reskin. Stessa grafica, stessa estetica, stesso gameplay, solo con un nuovo protagonista e una nuova ambientazione.

"Senza offesa, ma Sony dovrebbe smettere di giocare sul sicuro con i suoi sequel. Questa è quasi una copia pura di GOT".

"La grafica non sembra molto impressionante, rispetto ad altri giochi per PS5 del 2025".

"Non sono rimasto impressionato. Sembra un reskin di GoT. Non l'ho evoluto abbastanza".

In breve, le persone paragonano Yōtei a un DLC glorificato e accusano Sucker Punch di andare sul sicuro. Paura di pasticciare con una formula vincente. Questo, nonostante le ripetute promesse da parte dello studio che Yōtei avrebbe portato qualcosa di nuovo sul tavolo.

Detto questo, strategie di sequel simili hanno funzionato in precedenza. Giochi come Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarök e Spider-Man 2 non hanno reinventato la ruota, ma sono stati in gran parte ben accolti. Ma i fan indicano anche Death Stranding 2 come un "sequel fatto bene", un gioco che osa sembrare radicalmente diverso dal suo predecessore.

Allora, cosa ne pensate? Ghost of Yōtei sta solo andando sul sicuro o le critiche sono esagerate?