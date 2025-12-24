I fascicoli di Epstein suggeriscono che il principe Andrea cercò aiuto per trovare "amici inappropriati"

HQ

Documenti recentemente resi pubblici dai fascicoli di Jeffrey Epstein sembrano mostrare il principe Andrea che chiede a Ghislaine Maxwell di aiutare a organizzare incontri con "amici inappropriati", facendo ulteriore luce sul suo rapporto con il condannato per il sex offender e il suo associato.

La più grande pubblicazione di fascicoli relativi a Epstein include email del 2001 e 2002 tra Maxwell e un corrispondente identificato solo come "A", che sembra essere Andrew. I messaggi, scritti mentre Andrea soggiornava nelle residenze reali tra cui Balmoral, si riferiscono ad accordi sociali che coinvolgono giovani donne descritti come "amichevoli, discreti e divertenti."

"Alcuni nuovi amici inappropriati"

In una email datata agosto 2001, "A" chiede a Maxwell se gli abbia trovato "nuovi amici inappropriati." In scambi successivi, Maxwell parla di organizzare incontri con "ragazze" durante un viaggio programmato in Perù nel 2002. Andrew risponde ringraziando i coinvolti per la loro "gentilezza e generosità" e dice che lascia interamente a loro gli accordi.

Maxwell, che sta scontando una pena di 20 anni di carcere per reati di tratta sessuale, ha anche scritto di aver presentato Andrew solo a persone di cui poteva "fidarsi". Fotografie successive mostrano Andrew in visita ufficiale in Perù in quel periodo.

I fascicoli rivelano anche che l'FBI ha cercato di interrogare Andrew su legami con un altro reato sessuale, Peter Nygard, e che la Metropolitan Police di Londra ha recentemente contattato le autorità statunitensi per chiedere se le indagini che riguardano Andrew siano ancora aperte. Andrew ha ripetutamente negato le illecità e ha dichiarato in ottobre di "negare con vigore" le accuse legate a Epstein.