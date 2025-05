I festeggiamenti per la promozione in Bundesliga dell'Amburgo lasciano 44 feriti, uno in condizioni critiche Migliaia di tifosi hanno invaso il campo dell'SV Hamburg dopo che la squadra si è assicurata la promozione in Bundesliga.

HQ Un'epica notte di festeggiamenti si è trasformata in caos e dramma lo scorso sabato sera ad Amburgo, quando l'Amburgo SV si è assicurato la promozione in Bundesliga per la prima volta in sette anni. Con il fischio finale dopo la vittoria per 6-1 sull'Ulm nella Bundesliga di seconda divisione, migliaia di tifosi hanno invaso il campo. In pochi secondi, il campo si è quasi completamente riempito di persone che festeggiavano e accendevano razzi. Tuttavia, fino a 44 persone sono rimaste ferite nell'invasione di campo e hanno avuto bisogno di cure mediche. 19 sono stati feriti gravi e uno è stato descritto come in pericolo di vita. Cinque dei feriti sono lievi, ha detto il dipartimento dei vigili del fuoco di Amburgo, riportato dai media locali. L'Amburgo non vince un trofeo importante dagli anni '80, quando vinse la Coppa dei Campioni, ora Champions League, nel 1983, e la Coppa di Germania DFB-Pokal nel 1987. Sono stati retrocessi dalla Bundesliga nel 2017-18. Hamburg SV