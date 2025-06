I film più importanti non avranno budget di 400 milioni di dollari per sempre

HQ

"Quanto è costato quel film?" È una domanda che continuiamo a porci ogni volta che un blockbuster arriva al botteghino. Con i budget in aumento che si dirigono a nord di 400 milioni di dollari più regolarmente, è difficile vedere un mondo in cui tutti questi film possano essere redditizi.

"Questi costi non sono sostenibili. Ovviamente, ci sono stati elementi unici che non hanno aiutato i budget, come gli scioperi e il COVID. I costi diminuiranno man mano che l'attività si normalizzerà", ha detto l'analista di Wall Street Eric Handler a The Hollywood Reporter.

Si ritiene che Mission: Impossible - The Final Reckoning, Superman e F1 potrebbero avere budget compresi tra $ 300 e $ 400 milioni. Jurassic World: Rebirth ha apparentemente un budget netto di $ 180 milioni, ma questo è contestato con alcuni che credono che entrerà a far parte del club da $ 400 milioni.

"Non c'è modo di difendere questi budget, perché quando si arriva al punto di pareggio tra i 700 e i 900 milioni di dollari per quanto riguarda il botteghino e le entrate accessorie, non ha alcun senso", ha detto un finanziere veterano.

Ci sono alcuni film che si giustificano dopo un successo al botteghino, ma altri potrebbero essere in grado di recuperare il loro budget in altri modi. L'uso del merchandising e le vendite digitali sono particolarmente importanti nei film in franchising, con Mission: Impossible che ne è un ottimo esempio. Le vendite dei primi sei film sono aumentate del 337% rispetto all'anno precedente.

