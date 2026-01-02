I fratelli Duffer spiegano come una scena chiave del finale si colleghi al prossimo spin-off Stranger Things

HQ

Che tu abbia amato o odiato il finale, è difficile sostenere che non abbia chiuso ogni capitolo aperto all'inizio di Stranger Things. Tuttavia, ciò non significa che non vedremo mai più demogorgoni, dimensioni alternative o nostalgia, dato che in futuro avremo più progetti da Stranger Things, inclusa una serie spin-off che apparentemente ha collegamenti a una scena chiave del finale.

Parlando con Variety, Matt e Ross Duffer hanno spiegato che la scena che coinvolge un giovane Henry/Vecna e la pietra nella valigetta sarà molto importante per lo spin-off. "Lo spin-off approfondirà questo e lo spiegherà, e tu lo capirai. Ma è una mitologia completamente diversa. Quindi non è un'esplorazione profonda del Mind Flayer o cose del genere. È molto fresco e molto nuovo, ma sì, risponderà ad alcuni dei fili sciolti che rimangono," ha detto Matt Duffer.

I Duffers stanno continuando a lavorare allo spin-off Stranger Things, ma potrebbe sembrare una serie piuttosto diversa dalla serie principale. "Siamo davvero entusiasti, ed è molto entusiasmante lavorare con una tabula rasa: personaggi completamente nuovi, nuova città, nuovo mondo, nuova mitologia," Aggiunse Matt.

I fratelli Duffer non saranno showrunner nello spin-off, ma sembrano essere molto coinvolti nei processi di scrittura e creatività. Dovremo aspettare e vedere cos'altro potrà portare questa IP mentre le persone si riprenderanno dalla storia durata un decennio che hanno appena visto chiuse.