Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Stranger Things

I fratelli Duffer spiegano come una scena chiave del finale si colleghi al prossimo spin-off Stranger Things

Anche se potremmo aver finito la storia centrale di Stranger Things, Netflix non abbandonerà questo franchise tanto presto.

HQ

Che tu abbia amato o odiato il finale, è difficile sostenere che non abbia chiuso ogni capitolo aperto all'inizio di Stranger Things. Tuttavia, ciò non significa che non vedremo mai più demogorgoni, dimensioni alternative o nostalgia, dato che in futuro avremo più progetti da Stranger Things, inclusa una serie spin-off che apparentemente ha collegamenti a una scena chiave del finale.

Parlando con Variety, Matt e Ross Duffer hanno spiegato che la scena che coinvolge un giovane Henry/Vecna e la pietra nella valigetta sarà molto importante per lo spin-off. "Lo spin-off approfondirà questo e lo spiegherà, e tu lo capirai. Ma è una mitologia completamente diversa. Quindi non è un'esplorazione profonda del Mind Flayer o cose del genere. È molto fresco e molto nuovo, ma sì, risponderà ad alcuni dei fili sciolti che rimangono," ha detto Matt Duffer.

I Duffers stanno continuando a lavorare allo spin-off Stranger Things, ma potrebbe sembrare una serie piuttosto diversa dalla serie principale. "Siamo davvero entusiasti, ed è molto entusiasmante lavorare con una tabula rasa: personaggi completamente nuovi, nuova città, nuovo mondo, nuova mitologia," Aggiunse Matt.

I fratelli Duffer non saranno showrunner nello spin-off, ma sembrano essere molto coinvolti nei processi di scrittura e creatività. Dovremo aspettare e vedere cos'altro potrà portare questa IP mentre le persone si riprenderanno dalla storia durata un decennio che hanno appena visto chiuse.

Stranger Things

Testi correlati

0
Stranger Things: Season 5 - Vol 2 (Netflix)Score

Stranger Things: Season 5 - Vol 2 (Netflix)
CONTENUTO SERIES. Scritto da Conny Andersson

Dopo poco più di un mese di attesa, è arrivato il prossimo Volume. Conny è rimasto sveglio un'altra notte a tardi per guardare la continuazione e poter offrire una recensione...



Caricamento del prossimo contenuto