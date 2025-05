I funzionari statunitensi affermano che l'accordo commerciale con la Cina è stato raggiunto dopo i colloqui di Ginevra

HQ

Le ultime notizie su Stati Uniti e Cina . La Casa Bianca ha confermato domenica che gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo commerciale dopo due giorni di negoziati a Ginevra, con maggiori dettagli in arrivo lunedì.

I funzionari hanno descritto i colloqui come produttivi, sfociati in una dichiarazione congiunta che mira a ridurre le tariffe e stabilizzare le relazioni economiche. Sebbene i dettagli specifici non siano ancora stati resi noti, hanno indicato che le tariffe di base rimarranno in vigore mentre continuano le discussioni sull'attuazione.