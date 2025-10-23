I giganti aerospaziali europei uniscono le forze per sfidare Musk

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Airbus, Thales e Leonardo hanno concordato di fondere le loro unità di produzione di satelliti nel tentativo di contrastare il crescente dominio di Starlink e di altri operatori privati. La nuova joint venture, che dovrebbe iniziare a operare entro la fine del decennio, riunirà decine di migliaia di dipendenti in tutta Europa in un modello di governance condivisa. L'alleanza mira a consolidare le risorse, migliorare l'efficienza e garantire l'indipendenza strategica dell'Europa nella tecnologia spaziale. In attesa dell'approvazione normativa, la fusione è vista come un passo importante verso la rivitalizzazione dell'industria satellitare europea, che ha lottato per competere con la rapida espansione delle reti in orbita bassa. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!