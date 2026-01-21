I giocatori del Manchester City rimborseranno i biglietti ai tifosi dopo la "imbarazzante" sconfitta per 3-1 in Norvegia

HQ

Il Manchester City ha subito una sconfitta disastrosa contro il FK Bodø/Glimt in Champions League, durante la penultima fase di campionato, una sconfitta che potrebbe avere conseguenze perché ora il City è costretto a vincere la prossima partita la prossima settimana per assicurarsi un piazzamento tra gli 8 primi ed evitare di disputare un turno a eliminazione diretta.

La squadra di Pep Guardiola si è recata per la prima volta in Norvegia, per affrontare una squadra che ha concluso la stagione regolare il 30 novembre (classificandosi seconda nella Eliteserien norvegese dietro al Viking) e ha giocato solo partite di Champions League e alcune amichevole... e subì comunque una sconfitta per 3-1, con il vincitore del Pallonetto d'Oro Rodri che fu ammonito. Erling Haaland ha persino detto che il risultato è stato "imbarazzante".

Circa 374 tifosi del Manchester City si sono recati in Norvegia, con temperature sotto lo zero, per assistere alla partita e, sapendo di averli delusi, i giocatori hanno deciso di pagare i biglietti dei tifosi. Il gruppo di capitanisti del City, composto da Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ed Erling Haaland, ha detto che "i nostri tifosi sono tutto per noi. Conosciamo il sacrificio che i nostri tifosi fanno quando viaggiano in tutto il mondo per sostenerci in casa e in trasferta e non lo daremo mai per scontato. Sono i migliori fan del mondo."

"Riconosciamo anche che è stato molto viaggio per i tifosi che ci hanno supportato nel freddo gelido durante una serata difficile per noi in campo", hanno aggiunto i giocatori. Un biglietto per la partita costa circa £25, quindi i giocatori pagheranno circa £9.357. "Pagare il costo di questi biglietti per i fan che sono venuti a Bodo è il minimo che possiamo fare."

Secondo la BBC, il gesto è stato ben accolto dal club dei tifosi (OSC), e alcuni tifosi avevano già chiesto il rimborso dei biglietti. Il Manchester City ha iniziato un 2026 molto altaneo, con due sconfitte e tre pareggi in tutte le competizioni.