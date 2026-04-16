I giocatori del Real Madrid e Arbeloa hanno una teoria: l'arbitro si è dimenticato che era un secondo cartellino giallo su Camavinga

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I giocatori del Real Madrid e il loro allenatore Álvaro Arbeloa hanno duramente criticato l'arbitro per la decisione che, a loro avviso, ha cambiato il corso della partita, persino l'ha rovinata. Arbeloa, nella sua conferenza stampa, si è congratulato con il Bayern per la vittoria, 4-3 in Bayern, 6-4 complessivo, ma ha detto che "avrebbero voluto che ci battessero in modo diverso. Tutto il duro lavoro e l'impegno sono stati buttati via da una decisione come quella presa dall'arbitro."

"Nessuno capisce perché un giocatore venga espulso per un'azione del genere", ha detto Arbeloa, descrivendo che i giocatori sono molto feriti e che il sentimento è "di ingiustizia e rabbia", con un pensiero condiviso da altri giocatori, così come da molti giornalisti in Spagna e all'estero. "Penso che l'arbitro gli abbia mostrato il cartellino perché non sapeva di avere già un giallo. Non è stato nemmeno un reato di cartellino giallo.

L'arbitro ha espulso Eduardo Camavinga all'86° minuto per il secondo cartellino giallo, quando il Madrid stava vincendo la partita e il knockout era in parità. La prima è stata afferrare la maglietta di Musiala, ma la seconda è stata afferrare la palla con le mani, sprecando qualche secondo. I giocatori ritengono che la punizione, un secondo cartellino giallo e l'espulsione, sia sproporzionata. Pochi minuti dopo, Luis Díaz e Olise hanno segnato due volte.

Dopo la fine della partita, i giocatori del Real Madrid corrono dall'arbitro chiedendo spiegazioni: anche Arda Guler, autore di una doppietta, è stata espulsa, mentre le telecamere hanno ripreso Dani Carvajal da dietro la linea laterale che urlava "è colpa tua!".

"Arbitri, molte volte... Non lo so, o non hanno mai giocato a calcio o non sanno come gestire meglio queste situazioni", si lamentò Arbeloa, vedendo come il loro tentativo di remontada finisse nel modo più crudele possibile.