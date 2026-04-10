I giocatori dell'Al-Ahli si lamentano che gli arbitri stiano consegnando la lega saudita a Cristiano Ronaldo

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La Saudi Pro League è nelle sue fasi finali, attualmente nella 28ª giornata su 34, e Cristiano Ronaldo si avvicina a vincere il suo primo titolo di lega da quando è entrato nel calcio saudita nel 2023. Un pareggio per 1-1 tra Al-Ahli e Al-Fayha mercoledì ha fatto perdere l'Al-Ahli al secondo posto della lega, con 66 punti dopo 28 partite.

Al-Hilal è secondo nella Saudi Pro League con 68 punti e 28 partite, e Al-Nassr guida con 70 punti dopo 27 partite, il che significa che il loro vantaggio potrebbe ancora salire a cinque punti.

Tuttavia, la partita tra Al-Ahli e Al-Fayha è stata controversa, a causa di un pallone di mano che non è stato chiamato dall'arbitro, che avrebbe potuto concedere loro un rigore, e ora il club e i giocatori si lamentano di essere danneggiati dagli arbitri per facilitare il titolo di campione a Ronaldo.

"Consegnare il trofeo, è quello che vogliono, vogliono eliminarci dal campionato a qualunque costo, vogliono consegnare il trofeo a una sola persona, una totale mancanza di rispetto per il nostro club", ha detto Wenderson Galeno, ex giocatore brasiliano al Porto.

Un altro giocatore dell'Al-Ahli, l'ex giocatore del Brentford e Newcastle Ivan Toney, ha pubblicato una storia su Instagram lasciando intendere che tutte le decisioni dell'arbitro siano state prese per aiutare Ronaldo a vincere il campionato. "Da chi stiamo cercando di prendere il primo posto? A chi ne beneficia? È cristallino. Non so cos'altro possiamo fare. Se prendi la palla con entrambe le mani, sarà una penalità?". Successivamente cancellò la storia.

Al-Ahli ha persino pubblicato una dichiarazione dopo la partita, esprimendo la propria "profonda insoddisfazione per gli errori arbitrali", che sollevano "legittime preoccupazioni riguardo al processo di selezione degli arbitri e ai criteri applicati".