I giocatori preferirebbero accontentarsi di meno RAM piuttosto che comprare un SSD sotto 1TB

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I prezzi dei componenti per PC, come la RAM, sono aumentati, ma non tutti i componenti hanno la stessa influenza quando si tratta di montare un PC. Secondo WCCFTech, e riportato da Digital Foundry, i giocatori sono disposti ad accontentarsi di RAM a capacità inferiore quando si tratta di scegliere tra una RAM a bassa capacità e un disco di archiviazione.

La RAM mostra un chiaro impatto sia nei carichi di lavoro di gaming che non di gaming, sì, ma i dischi di storage contribuiscono molto più che semplici tempi di caricamento più rapidi. Per questo motivo, SSD più veloci sono sempre una priorità per i giocatori, che preferiscono un SSD NVMe veloce piuttosto che un hard disk tradizionale.

La General Manager di Lexar per l'UE, Grace Su, ha dichiarato che i kit RAM a capacità inferiore hanno registrato una domanda decente come previsto, ma i dischi di memoria a capacità inferiore hanno raggiunto una "frazione" della domanda prevista. Allo stesso tempo, gli utenti sono riluttanti ad acquistare SSD da 256 GB o 512 GB, e la maggior parte evita dischi di memoria inferiori a 1TB.

Lexar ritiene che ci sia una ragione valida per questo. Per i gamer è comunque più facile aggiungere un altro modulo RAM che accontentarsi di un SSD a capacità inferiore... Questo lascia loro uno spazio insufficiente per memorizzare i loro giochi e altri dati.