I giochi multiplayer stanno ancora dominando il settore

Nonostante alcuni flop come Concord e Star Wars: Hunters, sembra che l'industria dei giochi sia ancora dominata dai titoli multiplayer. Questo riguarda sia ciò che le persone stanno giocando sia ciò su cui stanno lavorando gli sviluppatori.

Nel rapporto di Unity, vediamo che il 90% degli intervistati descrive i propri giochi più recenti come un titolo multiplayer (58%) o un gioco per giocatore singolo con funzionalità di rete (32%). Solo il 6% ha descritto il proprio gioco più recente come co-op da divano e il 4% stava giocando a un titolo per giocatore singolo senza networking.

Il 64% degli sviluppatori sta lavorando a progetti con funzionalità multiplayer, che includono la modalità cooperativa locale, e un altro 32% sta lavorando a giochi per giocatore singolo con funzionalità di rete. Mentre la complessità del multiplayer potrebbe farti pensare che abbia bisogno di un team più grande, secondo Unity i team di tutte le dimensioni stanno lavorando su giochi multiplayer. Qualcosa che si è distinto è la necessità della cooperativa, anche nei giochi che all'inizio potrebbero non sembrare averne bisogno.

"La pandemia di COVID-19 ha evidenziato l'importanza sia della modalità cooperativa da divano che dei giochi cooperativi online, poiché sono diventati uno dei pochi modi in cui le persone possono connettersi e trascorrere del tempo insieme", ha affermato Daniel Carmichael di Fika Productions. Con il recente successo di Split Fiction, è chiaro che alle persone piace ancora sedersi insieme con un amico o un partner e giocare.