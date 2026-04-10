I giochi payday stanno diventando più economici per garantire che la serie sia "più accessibile"

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È diventato ancora più facile procurarsi una copia di un gioco Payday, dato che il prezzo dei vari titoli e dei loro DLC è stato ridotto su Steam, con altre piattaforme che seguiranno presto. La ragione di questo cambiamento è stata illustrata in un post sul blog, dove ci viene detto che l'obiettivo è garantire prezzi "globalmente equi" e anche offrire un modo "più accessibile" per accedere alla serie.

Lo sviluppatore osserva che i progetti Payday sono diventati "eccessivamente complessi" dal punto di vista dei prezzi e che, sebbene un tempo questo avesse senso, non ne ha più. Ecco perché, al momento su Steam e su altre piattaforme in date non determinate, i prezzi saranno i seguenti:



Payday The Heist: 9,99 $ (precedentemente 14,99 $)



Rapine Payday 2 e Payday 3: $4,99



Pacchetti Payday 2 e Payday 3 Sarto: $2.99



Pacchetti Armi Payday 2: $2.99



DLC personaggi Payday 2: $1.99



Payday 3 Pacchetti Armi: 3,99$



Per concludere dopo questo cambiamento, ci è stato detto che il team di sviluppo è ancora "concentrato sul migliorare Payday 3 per i giocatori attuali, rendendo al contempo più facile l'ingresso dei nuovi giocatori. Allo stesso tempo, con Sidetrack Games che continua a supportare Payday 2, il franchise continuerà ad espandersi con nuovi contenuti."

Allo stesso modo, "questa nuova struttura di prezzo getta le basi per ciò che verrà dopo. Un Payday più coerente, più trasparente e più accessibile. Nuovi colpi, nuova attrezzatura e altri motivi per tornare nel furgone sono in arrivo."