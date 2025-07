I giudici lussemburghesi si pronunceranno sul controverso accordo di amnistia per i separatisti catalani

HQ

L'udienza cruciale di martedì in Lussemburgo finirà per definire se la Spagna è stata in grado di attuare un'amnistia politica dopo averla concordata con i partiti indipendentisti, e se ciò è in conflitto con il diritto e i valori dell'Unione europea.

Durante l'udienza di ieri, sono emersi notevoli disaccordi in quanto il rappresentante della Commissione europea ha fortemente criticato la legge di amnistia, mentre gli avvocati degli imputati, la Procura dello Stato e il Pubblico Ministero si sono espressi a favore della sua legalità, come riportato da Eldiario.

La CGUE esaminerà se la legge spagnola sull'amnistia organica, che perdona l'appropriazione indebita e i reati di terrorismo connessi al processo, rientri nel diritto dell'UE e ne metta quindi in discussione la reale portata. Ciò riguarda sia i membri del CDR (Comitati per la Difesa della Repubblica, tradotto dal suo acronimo catalano) che gli alti funzionari coinvolti (Puigdemont, Junqueras, Mas).

La Commissione europea ha sostenuto che la legge non risponde a un reale interesse generale, ma a un accordo politico (PSOE, Junts ed ERC) per l'investitura dell'attuale Primo Ministro, e lo considera contrario ai valori europei. In questo senso, la CE ha messo in guardia dal pericolo di stabilire una "auto-amnistia" (una legge per garantire l'impunità politica al potere) e si chiede se ciò violi lo stato di diritto e l'indipendenza della magistratura.

Il Lussemburgo mette inoltre in discussione i termini (2 mesi per l'applicazione dell'amnistia) e in particolare l'esclusione di alcuni reati di terrorismo se non vi è stata morte o tortura, nel caso in cui la legge sia troppo ampia o vaga rispetto alla direttiva europea antiterrorismo.

Dopo l'udienza di ieri, il caso è ora pronto per il giudizio, anche se ci vorranno diversi mesi prima che la Corte di giustizia dell'UE emetta una decisione definitiva. Come per i precedenti capitoli del processo, gli sviluppi sono oggetto di un'attenta osservazione in varie regioni d'Europa che sono indipendenti o in cerca di indipendenza.