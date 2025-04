I lavoratori di ZeniMax minacciano di scioperare per lo stallo delle trattative contrattuali Anche se questo non conferma che ci sarà uno sciopero, i lavoratori hanno dimostrato di non essere contenti della loro situazione attuale.

HQ ZeniMax Workers United ha votato per autorizzare uno sciopero se le trattative contrattuali con Microsoft continueranno a bloccarsi. Il sindacato è composto da oltre 300 addetti al controllo qualità della società madre Fallout, Elder Scrolls e Doom ed è stato costituito nel 2023. Secondo un comunicato stampa del sindacato (tramite GamesRadar), oltre il 94% dei membri è favorevole all'autorizzazione di uno sciopero. Anche se questo non indica che uno sciopero sia inevitabile, mostra il sostegno che c'è dietro se dovesse aver luogo, e quanto i lavoratori sembrino stufi delle loro condizioni attuali. "Non abbiamo paura di usare il nostro potere sindacale per assicurarci di poter continuare a creare grandi giochi", ha detto Skylar Hinnant, membro del sindacato e tester senior del QA. "Tutti noi vogliamo lavorare. Speriamo che Microsoft ci permetta di farlo con dignità e correttezza nei confronti di tutti, assicurandoci un primo contratto con il nostro sindacato". "Nonostante siamo una delle più grandi aziende del mondo, abbiamo dovuto lottare continuamente per quello che dovrebbe essere il minimo indispensabile. Pagare ai propri dipendenti un salario vivibile come un'azienda multimiliardaria è il minimo che possano fare; tuttavia, quando viene affrontata al tavolo delle trattative, Microsoft si comporta come se stessimo chiedendo troppo", ha aggiunto il tester QA associato Aubrey Litchfield. Nonostante siano passati più di due anni dalla formazione del sindacato, sembra che i lavoratori stiano ancora lottando per ottenere benefici, una retribuzione dignitosa e una sicurezza finanziaria sufficiente per poter iniziare a pianificare il futuro.