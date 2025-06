I leader del G7 si riuniscono in Canada per affrontare il conflitto israelo-iraniano Il vertice in Canada si apre con appelli urgenti per prevenire un'ulteriore destabilizzazione regionale.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Mentre i leader del G7 si riunivano sulle Montagne Rocciose canadesi a partire da domenica, il conflitto in corso tra Israele e Iran è stato al centro dell'attenzione, mettendo in ombra le altre priorità del vertice.



"Questo sarà un incontro di successo se Donald Trump non avrà un'eruzione che interromperà l'intero raduno. Tutto ciò che va al di sopra e al di là di questo è sugo", ha dichiarato Roland Paris, ex consigliere di politica estera di Justin Trudeau. Con i continui scambi di missili mortali e l'escalation delle minacce da entrambe le parti, gli appelli alla moderazione sono riecheggiati tra i partecipanti. Alcuni leader hanno spinto per una rinnovata diplomazia, mentre altri hanno sottolineato il diritto di Israele a rispondere. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Bandiere del G7 dei paesi del Gruppo dei Sette Canada, Germania, Italia, Francia, Giappone, Stati Uniti, Regno Unito. Sfondo cielo blu // Shutterstock