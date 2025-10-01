I leader dell'UE si incontrano a Copenaghen per discutere del "muro dei droni"

HQ

Gli avvistamenti di droni hanno dominato i titoli dei giornali negli ultimi giorni. Oggi i leader dell'Unione europea si riuniscono a Copenaghen per discutere la proposta di un "muro dei droni" volto a rafforzare le difese del continente a seguito delle recenti violazioni dello spazio aereo. L'incontro discuterà anche dell'utilizzo dei beni russi congelati per fornire una sostanziale spinta finanziaria all'Ucraina mentre gli aiuti militari di altri alleati si assottigliano. Diversi Paesi, tra cui Francia, Germania e Norvegia, hanno già impegnato truppe e sistemi anti-drone per proteggere il vertice, con i funzionari che descrivono i recenti incidenti come un campanello d'allarme per l'Europa per migliorare sia le capacità difensive che il sostegno all'Ucraina. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!