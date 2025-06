I leader di CD Projekt Red sanno che lo studio deve attenersi alla sua nicchia di giochi di ruolo

HQ

Nel corso degli anni, e sicuramente con le sue due versioni più recenti, CD Projekt Red si è affermato come uno sviluppatore che offre esperienze RPG AAA come pochi altri possono fare. Sembra che lo studio ne sia ben consapevole, e non voglia allontanarsi dal fare questo tipo di esperienze.

Nel podcast AnsweRED (via VGC), il co-fondatore Marcin Iwiński e il co-CEO Adam Badowski hanno concordato sul fatto che non possono davvero allontanarsi da ciò per cui CD Projekt Red è noto al giorno d'oggi. "In tutto quello che stiamo facendo, abbiamo imparato che dobbiamo essere concentrati come rasoi", ha detto Iwiński. "Non possiamo fare tante cose che ci piacerebbe fare, siamo tentati di fare".

"Ci abbiamo provato, ma non ha funzionato. Dobbiamo concentrarci su ciò in cui siamo bravi e metterci davvero il 100%".

"Tutto è nella nostra strategia. Svilupperemo giochi RPG AAA open-world basati sulla narrazione e questa è la nostra, diciamo, nicchia. Quindi l'attenzione è lì", ha aggiunto Badowski.

Quindi, non aspettarti uno sparatutto lineare in prima persona o un gioco horror VR di CD Projekt Red in qualsiasi momento presto. Finché CDPR realizzerà buoni giochi di ruolo, però, dubitiamo che i fan vorranno che si allontanino dal loro genere preferito.