I leader di Europa e Messico prendono di mira i dazi del 30% di Trump

I leader europei e la presidente messicana Claudia Sheinbaum hanno criticato gli ultimi annunci tariffari del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Come rivelato pubblicamente in un post su Truth Social di Trump, il presidente degli Stati Uniti cerca di imporre dazi del 30% all'UE e al Messico a partire dal 1° agosto.

La presidente del Messico ha ritenuto che si trattasse di un "trattamento ingiusto" da parte di uno dei maggiori partner commerciali del paese, e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Siamo sempre stati molto chiari sul fatto che preferiamo una soluzione negoziata. Le cose stanno così, e useremo il tempo che abbiamo fino al 1° agosto".

Secondo Euro News, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato di aver parlato con Von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e Donald Trump e che hanno concordato di trovare una soluzione entro le prossime due settimane. L'UE ha attualmente sospeso le tariffe di ritorsione che sarebbero dovute entrare in vigore lunedì 14 luglio.

Altrove, sembra che i mercati globali si stiano in gran parte abituando alle minacce tariffarie di Trump. Secondo Reuters, l'euro è sceso dello 0,13% e il dollaro USA è salito dello 0,28% contro il peso messicano. "A giudicare dalla limitata reazione del mercato, i mercati potrebbero pensare che l'ultima minaccia di Trump sia in realtà una manovra per ottenere ulteriori concessioni", ha detto Carol Kong, stratega valutario presso la Commonwealth Bank of Australia.