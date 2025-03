HQ

Le ultime notizie sulla Francia . La condanna della leader francese di estrema destra Marine Le Pen con l'accusa di appropriazione indebita ha suscitato forti reazioni da parte dei politici di tutta Europa e oltre. Puoi leggere che a Marine Le Pen è stato vietato di candidarsi qui.

Le Pen è stata bandita per cinque anni da ricoprire cariche pubbliche, ponendo fine alla sua candidatura alla presidenza francese del 2027. Mentre i suoi sostenitori denunciano la decisione come un attacco politico, i critici sostengono che riflette la continua erosione dei processi democratici in Europa.

Dalle figure di estrema destra, che vedono la sentenza come un affronto alla volontà del popolo, alle fazioni di sinistra che sottolineano l'importanza della giustizia, il verdetto ha approfondito le divisioni in tutto il continente. Ecco alcune reazioni dei leader internazionali: