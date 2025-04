I liberali canadesi segnano una rottura con la tradizione commerciale degli Stati Uniti "Il nostro vecchio rapporto con gli Stati Uniti, un rapporto basato su un'integrazione in costante aumento, è finito".

HQ Le ultime notizie sul Canada . In un'elezione molto combattuta, il Partito Liberale di Mark Carney si è assicurato un governo di minoranza, mancando la maggioranza assoluta, ma mantenendo il potere in mezzo alle crescenti tensioni con gli Stati Uniti. Carney, rivolgendosi ai sostenitori a Ottawa, ha affermato che il modello di integrazione economica di lunga data del Canada con il suo vicino meridionale è ormai finito, segnando un potenziale cambiamento nella strategia commerciale del paese. Ecco cosa ha detto: "Il sistema di commercio globale aperto ancorato dagli Stati Uniti, un sistema su cui il Canada ha fatto affidamento dalla seconda guerra mondiale, un sistema che, sebbene non perfetto, ha contribuito a fornire prosperità al nostro paese per decenni, è finito". Le osservazioni del primo ministro arrivano dopo settimane di retorica aggressiva da parte di Donald Trump. Senza una chiara maggioranza, l'amministrazione Carney dovrà negoziare il sostegno dei partiti più piccoli mentre si prepara per un percorso economico più autosufficiente. Mark Carney // Shutterstock