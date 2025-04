I Linkin Park faranno il loro debutto con un nuovo remix al Kick Off Show della finale di Champions League il 31 maggio

HQ

Negli ultimi anni, la UEFA ha adottato l'abitudine di trasformare lo sport in uno spettacolo globale, alla "maniera americana", e la finale di Champions League del 31 maggio, una delle partite di calcio più seguite dell'anno, avrà uno speciale spettacolo musicale della rock band americana Linkin Park.

La band ha pubblicato oggi un'anteprima di ciò che porteranno al "UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi " (sic): un remix dei vecchi riff della band (come Numb) con "le immagini e i suoni della UEFA Champions League". Oh ragazzo.

I Linkin Park sono saliti alla ribalta all'inizio degli anni 2000 come band di rock alternativo guidata dal cantante Chester Bennington, morto suicida nel 2017. Ma nel 2024 la band è tornata con la nuova cantante Emily Armstrong, pubblicando il loro primo album dal 2017, From Zero, e dando il via a un tour mondiale in corso.

Champions League La finale sarà il 31 maggio, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, sede del Bayern, dove stasera si giocherà il ritorno dei quarti di finale contro l'Inter.