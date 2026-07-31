I mercati azionari sudcoreani, taiwanesi e giapponesi vedono un impulso grazie ai produttori di chip

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Il mercato azionario sudcoreano, dopo una rota di tre giorni che ha visto centinaia di miliardi di dollari cancellati dal suo valore, sta vedendo i prezzi delle azioni salire mentre la fiducia nei produttori di chip come SK Hynix e Samsung viene ristabilita.

Come riportato da BBC News, gli aggiornamenti sugli utili di Amazon e Microsoft hanno visto grandi somme di denaro guadagnate attraverso investimenti nell'IA. Questo ha portato a un ulteriore interesse per le aziende che producevano chip, che hanno visto anche un incremento nei mercati azionari giapponese e taiwanese. In Corea del Sud, le quote di Samsung sono aumentate del 28%, mentre SK Hynix ha registrato un aumento delle quote di quasi il 30%. SK Hynix è uno dei principali fornitori per la società di IA Nvidia.

La mossa dell'IA delle grandi aziende tecnologiche potrebbe iniziare a dare i suoi frutti, ma questa settimana molti dubbiosi hanno venduto le loro azioni a causa del futuro incerto della tecnologia. L'indice Kospi, il mercato azionario sudcoreano, ha registrato molte attività volatili quest'anno, grazie a un forte aumento degli investitori retail.