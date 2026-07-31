I mercati azionari sudcoreani, taiwanesi e giapponesi vedono un impulso grazie ai produttori di chip
In Corea del Sud in particolare, il mercato azionario del paese sta registrando una ripresa dopo una settimana che ha cancellato il suo valore per centinaia di miliardi di dollari.
Il mercato azionario sudcoreano, dopo una rota di tre giorni che ha visto centinaia di miliardi di dollari cancellati dal suo valore, sta vedendo i prezzi delle azioni salire mentre la fiducia nei produttori di chip come SK Hynix e Samsung viene ristabilita.
Come riportato da BBC News, gli aggiornamenti sugli utili di Amazon e Microsoft hanno visto grandi somme di denaro guadagnate attraverso investimenti nell'IA. Questo ha portato a un ulteriore interesse per le aziende che producevano chip, che hanno visto anche un incremento nei mercati azionari giapponese e taiwanese. In Corea del Sud, le quote di Samsung sono aumentate del 28%, mentre SK Hynix ha registrato un aumento delle quote di quasi il 30%. SK Hynix è uno dei principali fornitori per la società di IA Nvidia.
La mossa dell'IA delle grandi aziende tecnologiche potrebbe iniziare a dare i suoi frutti, ma questa settimana molti dubbiosi hanno venduto le loro azioni a causa del futuro incerto della tecnologia. L'indice Kospi, il mercato azionario sudcoreano, ha registrato molte attività volatili quest'anno, grazie a un forte aumento degli investitori retail.