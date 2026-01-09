I Minnesota Timberwolves hanno mantenuto un momento di silenzio dopo l'uccisione di Renée Good da parte di un agente ICE

HQ

La partita NBA tra Minnesota Timberwolves e Cleveland Cavaliers è stata preceduta da un minuto di silenzio in memoria di Reneé Good, la donna uccisa da un agente dell'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti (ICE ). Good avrebbe ricevuto ordini contrastanti dagli agenti e sarebbe stata colpita da tre colpi di arma da fuoco mentre lasciava la scena con la sua auto.

Donald Trump ha difeso che l'omicidio fosse giustificato e che l'agente abbia agito per legittima difesa, ma video e testimonianze oculari contraddicono questa versione. L'uccisione ha portato a diverse proteste a Minneapolis e in altre città degli Stati Uniti.

È successo a soli quattro miglia dal Target Center dei Timberwolves, e prima della partita, l'allenatore dei Timberwolves Chris Finch ha tenuto un attimo di silenzio: "Come tutti sappiamo, la nostra comunità ha subito un'altra tragedia indicibile. Vogliamo semplicemente trasmettere le nostre condoglianze, i nostri sinceri desideri, le nostre preghiere e i nostri pensieri alle famiglie, ai cari e a tutti coloro che sono profondamente colpiti da quanto accaduto."

Il momento fu interrotto quando uno spettatore gridò "Andate a casa ICE", seguito da un "f*ck off", e lo stadio iniziò ad applaudire.

La partita si è conclusa 131-122, la quarta vittoria consecutiva per i Minnesota Timberwolves, che li ha lasciati quarti nella Western Conference, mentre i Cavaliers sono ottavi nella Eastern Conference.