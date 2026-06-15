I nordici stanno ricevendo l'X60 Pro Ultra Complete Robot Vacuum da Dreame

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Dreame Technology ha annunciato il lancio del nuovo Dreame X60 Pro Ultra Complete Robot Vacuum in tutti i paesi nordici. Combina una navigazione AI avanzata, un design ultra-sottile, una potente aspirazione e funzioni di manutenzione automatizzate progettate per garantire una migliore copertura di pulizia in tutta la casa.

L'aspirapolvere X60 Pro Ultra Complete Robot introduce la nuova tecnologia Dual UltraExtend Arm di Dreame, con una spazzola laterale estensibile e un sistema di mop. L'idea è di spingere più in profondità negli angoli, lungo i battiscopa e sotto i mobili. Questo è combinato con un sistema di evitamento degli ostacoli OmniSight potenziato dall'IA, un rilevamento proattivo della terra e capacità avanzate di attraversamento degli ostacoli. È progettato per pulire in modo più efficace in ambienti domestici difficili.

Sistemi diversi progettati per funzionare insieme

La tecnologia Dual UltraExtend Arm combina la funzionalità SideReach Vacuuming e MopExtend RoboSwing. La spazzola laterale può estendersi fino a 12 cm per spazzare via la polvere da giunzioni a pareti, incanali per mobili e angoli stretti. Nel frattempo, il sistema di estensione del mop può estendersi fino a 18 cm in diagonale, consentendo una migliore pulizia dei bordi attorno a mobili, battiscopa e aree a bassa disposizione. Il robot aspirapolvere utilizza una struttura a doppio livello a braccio oscillante che regola angoli e distanza di estensione in base ai mobili circostanti e alla disposizione delle stanze. L'idea è aiutare a migliorare la copertura di pulizia nelle aree difficili da raggiungere.

Il sistema OmniSight potenziato con IA di Dreame dispone di due telecamere AI grandangolare a 120°, luce strutturata 3D laterale e navigazione assistita a LED. Il sistema è progettato per identificare ed evitare più di 320 tipi di oggetti, inclusi cavi, carte, sacchetti di plastica trasparenti e piccoli ostacoli domestici. Utilizzando la visione binoculare e la pianificazione del percorso in tempo reale, il robot aspirapolvere è in grado di rispondere rapidamente agli ostacoli mantenendo una navigazione fluida tra mobili e spazi ristretti. Il sistema di illuminazione LED integrato supporta la navigazione e le prestazioni di pulizia in ambienti a scarsa luminosità, aiutando il robot a rilevare detriti sotto divani, armadietti e letti.

La tecnologia Proactive Light Dirt Detection combina una luce di rilevamento a infrarossi con un'analisi visiva basata su IA. In questo modo il robot aspirapolvere può identificare particelle, peli di animali domestici e fuoriuscite di liquidi di colore chiaro. Quando viene rilevato sporco, si accende una luce blu per indicare che il disordine è stato riconosciuto.

Il sistema regola dinamicamente le modalità di pulizia in base alle condizioni della superficie rilevate, passando automaticamente da strategie di spazzare e lavaggio per migliorare l'efficienza della pulizia riducendo la diffusione di umidità inutili.

Cos'altro?

L'aspirapolvere robotico di Dreame ha un sistema ProLeap aggiornato per l'attraversamento degli ostacoli con gambe retratti e bracci oscillanti adattivi. In questo modo il robot aspirapolvere può superare gradini a singolo strato fino a 5,2 cm e a doppio strato fino a 10 cm, aiutandolo a superare soglie, binari scorrevoli e transizioni irregolari tra le stanze. Combinato con un corpo ultrasnello da 8,9 cm e un sensore di navigazione VersaLift DToF retrattile, il robot aspirapolvere è progettato per pulire sotto mobili bassi mantenendo al contempo capacità di navigazione a 360° negli spazi aperti.

Con il sistema di aspirazione Vormax di Dreame, il robot aspirapolvere eroga fino a 42.000 Pa di potenza di aspirazione. Il robot aspirapolvere è dotato del sistema HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 aggiornato con strisce di gomma più spesse e velocità di rotazione delle spazzole fino a 1.600 giri/min. La configurazione a doppia spazzola combina una spazzola in gomma con setole per pavimenti duri con una spazzola in TPU per i tappeti, aiutando a catturare polvere, detriti e peli su diversi tipi di pavimenti.

Il sistema Thermal Deep Mop di Dreame con pad termici è progettato per mantenere temperature sopra i 40°C durante il mopping. Il sistema di mocio a doppio omni-scrub dispone di pad per mocio che ruotano fino a 280 giri/min con una pressione verso il basso di 15N per migliorare il contatto con superfici irregolari e supportare la rimozione delle macchie. Il sistema di mocio offre anche la funzione di inclinazione adattiva, permettendo ai mop pad di mantenere il contatto con il pavimento su diversi tipi e superfici di pavimento.

E con una stazione PowerDock, puoi automatizzare le attività di manutenzione di routine e combinare la pulizia del mocio con la tecnologia di ricarica rapida. Queste caratteristiche includono la funzione di svuotamento automatico, ricarica automatica dell'acqua, distribuzione automatica delle soluzioni, asciugatura del mocio ad aria calda, sistema di autopulizia AceClean DryBoard, tecnologia auto-puliente ThermoHub a 100°C, 20 ugelli spray per lo sciacquaggio del mocio e infine un supporto di ricarica rapida da 11 A. Questa stazione di attracco è progettata per pulire i mop pad usando acqua ad alta temperatura, caricando contemporaneamente il robot aspirapolvere per ridurre i tempi di inattività tra una sessione di pulizia e l'altra.