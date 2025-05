I nuovi jet F-35B Lightning rafforzano la forza di combattimento aereo del Regno Unito Il Regno Unito rafforza le sue capacità di attacco alle portaerei con le ultime aggiunte alla sua flotta Lightning.

HQ Le ultime notizie sul Regno Unito . Ora sappiamo che la Royal Air Force ha dato il benvenuto a due nuovi jet F-35B Lightning a RAF Marham, segnando un altro passo nel piano a lungo termine del Regno Unito per modernizzare le sue capacità aeree di combattimento. Consegnato dalla struttura Lockheed Martin di Fort Worth con il supporto in volo di un Voyager della RAF, l'aereo rafforza sia le operazioni di attacco delle portaerei della RAF che della Royal Navy, mentre la Gran Bretagna mira ad espandere la sua flotta Lightning oltre le 48 già ordinate. Insolita vista ravvicinata di un F-35B Lightning II che si avvicina in una bella luce // Shutterstock