I nuovi requisiti UE renderanno più facile l'ispezione delle batterie dei veicoli elettrici

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Quando le auto elettriche hanno iniziato a guadagnare popolarità, spesso si verificavano problemi con batterie che avevano una vita breve e molte persone temevano di dover sostituire questi costosi componenti. Nelle auto elettriche moderne, questo problema non è nemmeno lontanamente così significativo, e i test mostrano che le batterie durano molto più a lungo di quanto si pensi, ma l'UE vuole che chiunque acquisti un'auto elettrica sappia cosa sta prendendo e si senta sicuro del proprio acquisto.

Pertanto, sarà necessario un passaporto per la batteria a partire dal 18 febbraio 2027, sia per veicoli puramente elettrici che per ibridi, il che renderà facile esaminare sia la durata della batteria sia le sue prestazioni. L'idea è che la qualità della batteria venga chiaramente indicata in percentuale, così che anche chi non ha competenze tecniche possa fare confronti.

Le auto già sulle nostre strade non saranno interessate, ma per tutte le auto a batteria, questo requisito entrerà in vigore a partire dal 29 novembre di quest'anno (anche se il passaporto stesso sarà introdotto qualche mese dopo).