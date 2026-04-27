I pacifisti si sollevano in Giappone mentre il governo spinge per rivedere la Costituzione del dopoguerra

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Un movimento giovanile in Giappone sta crescendo in opposizione alla possibile revisione della Costituzione pacifista del paese asiatico, secondo The Guardian. In particolare, temono che il Primo Ministro Sanae Takaichi possa finire per modificare l'Articolo 9, che rinuncia senza mezzi termini alla guerra come diritto sovrano.

I manifestanti cercano di sollevare preoccupazione che l'intento del Primo Ministro di perseguire una riforma costituzionale, unito alla decisione di revocare il divieto di esportazione di armi letali, possa rovinare fino a otto decenni di pacifismo post-Seconda Guerra Mondiale. Secondo la fonte, il dibattito sulla questione militare si è intensificato recentemente a causa delle attuali tensioni geopolitiche, inclusa la guerra in Iran, la pressione di Donald Trump e la posizione dei vicini Cina (assertività) e Corea del Nord (minaccia nucleare).

I gruppi in protesta includono non solo studenti, ma anche giovani adulti, famiglie, donne e pacifisti veterani che vedono l'Articolo 9 come la loro garanzia contro l'essere trascinati nelle guerre altrui.