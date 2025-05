I Paesi Bassi investono oltre 1 miliardo di dollari in carri armati Leopard 2A8 L'esercito olandese ricostruirà le capacità di corazzatura pesante con 46 moderni carri armati.

HQ Le ultime notizie sui Paesi Bassi . Il paese ha firmato un accordo del valore di oltre 1,1 miliardi di dollari per l'acquisizione di 46 carri armati principali Leopard 2A8, segnalando la sua intenzione di ripristinare un battaglione corazzato a tutti gli effetti, secondo due dichiarazioni (qui e qui) di mercoledì. La consegna dei carri armati è prevista tra il 2028 e il 2031 e sarà operativa dalla base tedesca di Bergen-Hohne e farà parte di una rinnovata attenzione alla modernizzazione della difesa. Per ora, resta da vedere come questo investimento rimodellerà la forza militare olandese. Paris Nord Villepinte, Francia - 20 giugno 2024 - Leopard 2A8, un carro armato principale (MBT) dei produttori tedeschi Krauss-Maffei Wegmann (KNDS Deutschland) e Rheinmetall esposto alla Eurosatory Arms Fair // Shutterstock