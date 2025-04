I Paesi Bassi rafforzano la difesa con importanti investimenti militari Nuovi acquisti di attrezzature sono destinati a rafforzare le forze olandesi, tra cui armi antisiluro e veicoli corazzati.

HQ Le ultime notizie sui Paesi Bassi . Ora sappiamo che il paese si sta preparando a fare investimenti significativi nelle sue capacità di difesa, con piani per acquisire una nuova arma antisiluro, moderni fucili d'assalto e veicoli corazzati per la sua brigata di fanteria pesante. Con un budget superiore a 1,45 miliardi di euro, i progetti rafforzeranno le forze navali e terrestri del paese. Tra le iniziative chiave c'è lo sviluppo di un sistema antisiluro progettato per proteggere dai veicoli subacquei senza equipaggio, il cui dispiegamento è previsto entro il 2029. Lo sappiamo grazie a una cosiddetta lettera del Ministero della Difesa olandese. A terra, l'esercito olandese è pronto a investire in veicoli corazzati cingolati e nuovi fucili d'assalto, segnando l'inizio di un nuovo capitolo nella modernizzazione militare. Per saperne di più, cliccate qui. Soldati olandesi dell'11a brigata aeromobile a piedi dopo il drop off durante l'esercitazione Falcon Autumn. Veluwe, Paesi Bassi - 17 settembre 2022 // Shutterstock