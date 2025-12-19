I paesi UE concordano un sostegno finanziario di 90 miliardi di euro per l'Ucraina, dice Costa: "Abbiamo un accordo"

HQ

I paesi dell'UE hanno concordato di fornire all'Ucraina 90 miliardi di euro di supporto finanziario per il 2026 e il 2027, ha appena dichiarato il Presidente del Consiglio UE Antonio Costa nelle prime ore di venerdì.

I leader dell'UE hanno lavorato fino a giovedì sera per rassicurare il Belgio che avrebbero fornito garanzie per proteggerlo dalle ritorsioni russe se avessero sostenuto il prestito all'Ucraina.

"Abbiamo un accordo. Decisione di fornire 90 miliardi di euro di supporto all'Ucraina per il 2026-27 approvata. Ci siamo impegnati, abbiamo mantenuto le parole," ha scritto Antonio Costa in un post su X.