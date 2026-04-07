I piloti devono avere l'ultima parola nel volare sopra zone di guerra, afferma il gruppo di aviazione

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I piloti di linea dovrebbero avere l'autorità finale e "non negoziabile" di rifiutare voli sopra zone di conflitto, secondo una nuova posizione della Federazione Internazionale delle Associazioni dei Piloti di Linea Aerea.

Le linee guida arrivano mentre le tensioni in corso che coinvolgono Iran, Israele e attori regionali continuano a disturbare lo spazio aereo in tutto il Medio Oriente, con l'attività missilistica e di droni che rappresenta rischi crescenti per l'aviazione civile.

Il gruppo ha avvertito che le pressioni commerciali non devono influenzare le decisioni di sicurezza, sottolineando che i piloti dovrebbero essere liberi di deviare o cancellare voli senza timore di sanzioni o conseguenze per la carriera.

Nonostante i rischi, i principali vettori continuano a operare nella regione. Emirates vola a circa il 69% della sua capacità normale, mentre Qatar Airways continua operazioni limitate utilizzando "corridoi sicuri" designati.

Le autorità aeronautiche hanno introdotto rotte di volo specifiche per ridurre l'esposizione, ma gli aerei stanno ancora affrontando interruzioni, inclusi deviazioni e schemi di attesa durante gli attacchi.

Come affermato dal giornale:

La decisione del Comandante riguardo alla conduzione o al devio di un volo, incluso il rifiuto di sorvolare una zona di conflitto, deve essere definitiva e non negoziabile. Inoltre, questa decisione non deve essere influenzata da incentivi finanziari o di altro tipo, ripercussioni di carriera o altre sanzioni, o pressioni commerciali.