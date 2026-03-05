I play-off del Campionato EFL per la promozione in Premier League passeranno da quattro a sei squadre

HQ

La promozione in Premier League è uno dei più grandi traguardi che una squadra inglese possa sognare, e dalla prossima stagione più squadre potranno competere per una possibilità nella massima serie, poiché la English Football League ha confermato che i play-off dell'EFL Championship aumenteranno da quattro a sei squadre a partire dalla stagione 2026/27.

Secondo Sky Sports, la finale dei play-off è considerata la partita singola più redditizia del calcio mondiale, e ora più squadre si contenderanno per raggiungerla, "rafforzando il Campionato come competizione e offrendo a più club e ai loro tifosi una vera opportunità di promozione", ha dichiarato l'amministratore delegato dell'EFL Trevir Birch.

Con il sistema attuale, in vigore dal 1989/90, le squadre che si classificano prima e seconda in Championship si promuovono automaticamente in Premier League, mentre le squadre tra il terzo e il sesto gioco disputano due semifinali e poi una finale. A partire dalla prossima stagione, e anche se il formato non è stato ancora rivelato, Sky prevede che la terza e la quarta si qualificheranno per le semifinali; la quinta, l'ottava, la sesta e la settima giocheranno i quarti di finale. La finale continuerà a svolgersi allo stadio di Wembley.