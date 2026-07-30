I Pogues stanno cercando di resuscitare JJ nell'ultima stagione di Outer Banks

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Mancano solo poche settimane alla fine di Outer Banks su Netflix. Dopo quattro stagioni di avventure, che hanno portato la banda in tutta la regione delle Caroline degli Stati Uniti e persino nei Caraibi, sta arrivando il giorno in cui questa storia si conclude. L'ultima stagione della saga è in arrivo e arriverà sulla piattaforma di streaming già il 20 agosto, e tenendo questo in mente, ora è stato condiviso un trailer ufficiale che offre uno sguardo su ciò che offrirà l'ultimo lotto di episodi.

In breve, questa stagione finale sembra ruotare attorno al gruppo che cerca un modo per resuscitare JJ interpretato da Rudy Pankow, che (spoiler) è diventato una vittima nell'ultima stagione. Il gruppo crede che esista un artefatto magico a forma di corona con il potere di riportare qualcuno in vita, ma sembra esserci un po' di animosità tra la squadra, mentre affrontano i pericoli della vita che conducono e anche il mancato rispetto che continuano a ricevere dai locali più ricchi della zona.

La sinossi ufficiale aggiunge: "Dopo aver perso uno dei loro, i Pogues inseguono vendetta e redenzione mentre inseguono un artefatto rubato con il potere di cambiare le loro fortune."

Come al solito, il cast regolare è tornato per quest'ultimo turno di episodi, non ultimi Sarah di Madelyn Cline, John B di Chase Stokes, Kiara di Madison Bailey, Pope di Jonathan Daviss, persino Rafe di Drew Starkey. Con la data di uscita alle porte, dai un'occhiata al trailer della quinta stagione di Outer Banks qui sotto.