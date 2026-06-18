I porting di Call of Duty: Black Ops 1 e 2 arriveranno su PlayStation 4 e 5 a luglio

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Treyarch ha confermato che Call of Duty: Black Ops e Call of Duty: Black Ops 2 sono entrambi attualmente in fase di porting per console PlayStation 4 e 5. Le operazioni di porting sono gestite dagli esperti di Iron Galaxy, e queste nuove edizioni degli amati sparatutto includeranno anche gli elementi Campagna, Multiplayer e Zombies.

Ciò che non è ancora stato confermato è se queste conversioni arriveranno anche su console PC e Xbox. Per quest'ultimo, potrebbe non accadere a causa del sistema di compatibilità posteriore presente nell'ecosistema Xbox, ad esempio.

L'altra grande domanda ora riguarda cosa farà Activision riguardo ai server per i due giochi, soprattutto perché ha chiarito che Multiplayer e Zombies saranno parti chiave di questi porting PlayStation. La data esatta di lancio delle conversioni deve ancora essere confermata.

Tornerete a Black Ops 1 e 2 il mese prossimo?