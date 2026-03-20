I prezzi dei MicroLED stanno calando - diventando "quasi accessibili"

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MicroLED è da tempo l'equivalente tecnologico di un sogno irraggiungibile—qualità dell'immagine straordinaria, luminosità incredibile e una durata che fa sembrare OLED un bene deperibile. Il problema? Il prezzo. O meglio: i prezzi.

Ma ora le cose stanno davvero iniziando ad accadere. Secondo nuovi rapporti, i prezzi degli schermi MicroLED continuano a diminuire, e a un ritmo piuttosto rapido. Non stiamo parlando di piccoli aggiustamenti—stiamo parlando di cali sostanziali rispetto a pochi anni fa, con alcuni modelli che ora si avvicinano a livelli più ragionevoli. La ragione è piuttosto semplice: la produzione sta migliorando. I metodi di produzione stanno diventando più efficienti, sempre più attori si uniscono e la tecnologia sta lentamente ma inesorabilmente passando da prodotti dimostrativi puri a dispositivi di consumo reali.

Allo stesso tempo, non dovremmo fingere che MicroLED sia improvvisamente diventato economico. Al contrario—anche dopo il calo del prezzo, la tecnologia rimane diverse volte più costosa rispetto agli schermi OLED comparabili della sua stessa dimensione. Ma la tendenza è chiara: più taglie, più modelli e prezzi gradualmente più accessibili. Anche produttori come LG e Samsung ora stanno spingendo schermi più piccoli, che storicamente sono stati uno degli ostacoli più grandi.

Hai uno schermo MicroLED o una TV? O hai intenzione di prenderne uno a breve?