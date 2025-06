I prezzi del petrolio salgono mentre i mercati reagiscono agli attacchi israeliani contro l'Iran

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . I mercati globali hanno aperto venerdì sotto pressione dopo l'attacco notturno di Israele contro obiettivi iraniani, innescando un forte aumento dei prezzi del petrolio e una rinnovata domanda di beni rifugio tradizionali come oro e obbligazioni.

Le azioni europee sono scivolate in apertura, mentre anche i futures degli Stati Uniti hanno puntato al ribasso. L'impennata del petrolio riporta al centro dell'attenzione i timori per l'inflazione, in particolare perché i recenti aumenti dei prezzi hanno cancellato le perdite precedenti dell'anno. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.