I primi episodi di Star Wars: Tales of the Underworld saranno presentati in anteprima all'inizio di Fortnite

HQ

Cosa non puoi fare in Fortnite, al giorno d'oggi? Se stavi per dire "guarda Star Wars", beh amico, ho una notizia per te. L'ultima serie animata dell'universo di Star Wars, Tales of the Underworld, uscirà in esclusiva con un paio di giorni di anticipo tramite Fortnite.

Per accedere agli episodi, dovrai accedere a Epic Games e collegare il tuo account MyDisney ad esso. Quindi, potrai guardare i primi due episodi di Tales of the Underworld il 2 maggio, prima che la serie venga lanciata il 4 maggio su Disney+.

Questa è la prima volta che uno spettacolo Disney+ è stato reso disponibile per la visione anticipata su un'altra piattaforma e forse segnala uno strano futuro per Fortnite collaborazioni. Gli episodi di Star Wars: Tales of the Underworld usciranno alle 15:00 BST/16:00 CEST del 2 maggio, in concomitanza con la nuova stagione a tema Star Wars per Fortnite.

Guarderai Tales of the Underworld tramite Fortnite ?